Это первый такой случай в Украине. Врач-эпидемиолог Олег Рубан заметил, что это является нарушением прав человека.

Одна из частных медицинских структур в Киеве начала требовать от своих сотрудников обязательной вакцинации против коронавируса, мол, медработники - в первой группе риска. Это первый такой случай в Украине.

Как рассказали в сюжете Сніданка з 1+1, людей, которые будут отказываться от вакцинации, угрожают отправить в отпуск без сохранения зарплаты.

"Сотрудники, которые не будут иметь права находиться на работе, в новую волну они будут отправлены в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты", – говорится в сообщении компании.

Читайте такжеВ Украине заговорили об обязательной вакцинации от коронавируса

Не все сотрудники хотят вакцинироваться от коронавируса. Но говорить об этом на камеру никто из них не согласился.

Врач-эпидемиолог Олег Рубан заметил, что это является нарушением прав человека.

"Это неправильно. Сегодня это как рекомендация. То, что сделала клиника - это действительно нарушение прав человека", - сказал он.

Будет ли в Украине обязательная вакцинация?

Рубан прогнозирует, что вакцинация в Украине может стать обязательной для формирования коллективного иммунитета. Ведь в мире прогнозируют распространение коронавируса, в частности из-за новых агрессивных штаммов Дельта и Лямбда.

Ранее во Франции и Италии уже обязали обязательно вакцинировать против коронавируса медработников, а также людей, работающих в социальной сфере, педагогов, правоохранителей.

Пока что Украина предпоследняя в Европе по уровню вакцинации, но и статистика распространения коронавируса в нашей стране еще не требует кардинальных мер. Но врач-инфекционист Виктор Петров убежден, что в Украине нужно ввести обязательную вакцинацию от коронавируса и штрафовать украинцев за отказ делать прививки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко