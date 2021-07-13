Во Франции и Греции от COVID-19 должны будут привиться медицинские работники и персонал приютов для пожилых людей.

Все медицинские работники и персонал приютов для пожилых людей во Франции должны будут привиться от COVID-19.

Об этом объявил в понедельник, 12 июля, президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к народу, передает DW.

Медработников обязали вакцинироваться до 15 сентября. Макрон уточнил, что прививка от коронавируса не будет обязательной для всех французов. В то же время он призвал всех вакцинироваться.

"Мы должны идти к вакцинации всех французов, это единственный путь к нормальной жизни", - цитирует Макрона информагентство Reuters.

Медицинские работники, которые не пройдут вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать, они также не будут получать зарплату, сообщает LCI.

"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - пояснил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Об аналогичных мерах объявил 12 июля и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Все медицинские работники и персонал приютов для пожилых людей в Греции должны будут привиться от COVID-19. Обязательная вакцинация для медперсонала будет действововать с 1 сентября.

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Автор: Леся Лещенко