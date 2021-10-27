Эксперты отметили, что срок защиты вакцин может отличаться и в зависимости от используемого препарата.

В Украине наращиваются темпы вакцинации от коронавируса, а вместе с этим и начали активно обсуждать возможность ревакцинации - то есть получения третье бустерной дозы.

Как утверждают медики, если через полгода после курса COVID-прививок не получить бустера эффект от вакцины все равно останется. Конечно, через шесть месяцев иммунитет ослабевает, но не катастрофически, пишет РБК-Украина в статье "Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID".

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По словам иммунолога Бориса Донского, если первые 3 месяца курс прививок защищает иммунитет условно говоря, на 92%, то через полгода гарантия будет 81%.

"Да, он (эффект от вакцины - УНИАН) падает, но даже через полгода остается достаточно эффективным, он не исчезает. Он будет в принципе работать еще много-много лет, просто уровень его эффективности будет несколько ниже", - пояснил Донской.

Директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комисаренко, рассказал, что через некоторое время после вакцинации, прежде всего, ослабевает античный иммунитет. При этом действие Т-лимфоцитов или лимфоцитов памяти, которые играют центральную роль в инактивации вируса сохраняется годами.

По его словам, срок защиты вакцин может отличаться и в зависимости от используемого препарата. Например, от Moderna иммунитет длится дольше, чем от вакцины Pfizer.

"Почему это происходит, ученым неизвестно. Одна из причин может заключаться в том, что когда колют Moderna - вводят 100 микрограммов мРНК, а когда Pfizer - 30 микрограммов. Поэтому, возможно, иммунная память в первом случае длиннее", - добавил академик.

Ранее, как писал УНИАН, врач-инфекционист Ольга Голубовская высказалась относительно третей дозы вакцины от коронавируса. Она указала, что бустерная доза нужна будет пациентам с иммунодефицитом.

"Я согласна в принципе с международными организациями, которые говорят, что ее (бустерную дозу, - ред.) нужно вводить лицам с иммунодефицитными состояниями. Только у нас иммунодефицит приклеивают ко всем на свете. Часто насморк - ой, у меня иммунодефицит. Нет, это не иммунодефицит. Иммунодефицит - это, в частности, у онкобольных и еще. У них слабо идет выработка антител как правило", - объяснила инфекционист.

При этом она указала, что остальным украинцам не нужна бустерная доза COVID-вакцины.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

По состоянию на 27 октября 2021 года в Украине установлен новый рекорд прививок от коронавируса за сутки - вакцинировано более 291 тыс. лиц. Так, вчера вакцинировали 291293 человека: одну дозу получили 212 013 человек, полностью иммунизированы - 79 280.

С начала вакцинальной кампании привито 9 млн 363 тыс. 493 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 138 тыс. 082.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Виктория Гордиенко