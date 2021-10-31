Врач полагает, что самым безопасным в нашей стране является китайский препарат.

Самая безопасная вакцина от коронавируса COVID-19, которая есть в Украине, – это препарат, созданный китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech под названием CoronaVac.

Самым безопасным является китайский препарат, в составе которого есть "убитый" коронавирус, рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в интервью "Власть vs Влащенко".

По ее словам, CoronaVac не признают в Евросоюзе, поскольку хотят защитить свои рынки.

"Все только изучается, но я абсолютна согласна, что по профилю безопасности самая хорошая из тех, что у нас есть, – это CoronaVac, китайские вакцины. Там рассказывают, что они не эффективные/эффективные... Послушайте: Китай перевакцинирован – все тихо-спокойно. Индонезия перевакцинирована… Поэтому не надо...", – отметила эксперт.

В нашей стране есть еще такие вакцины: мРНК-препарат, разработанный американской фармацевтической компанией Moderna, он носит такое же название, мРНК-вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech, которая разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer и векторная вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) индийского, корейского и итальянского производства, которую разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Ольга Голубовская говорила, что есть две ключевые цели вакцинации от COVID-19 – подготовка организма конкретного человека к встрече с вирусом и создание иммунологической прослойки, которая не позволит возбудителю беспрепятственно распространяться.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Екатерина Присяжнюк