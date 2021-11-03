По мнению врачей, вместо стратегии "брось курить или умри" Всемирной организации здравоохранения стоит взять на вооружение стратегию снижения вреда, пытаясь переключать курильщиков, которые не могут бросить курить, на потенциально менее вредные альтернативы.

Украинские врачи призывают Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) "снять розовые очки" в борьбе с табаком: далеко не все курильщики могут или хотят бросить, и не предлагать им никакого другого способа снизить вред для организма – безответственно.

Очень похожую позицию высказали и иностранные врачи, ученые, эксперты по борьбе с табаком, которые, накануне 9-го совещания конференции сторон Рамочной конвенции по борьбе с табаком обратились к ВОЗ с призывом сделать бездымные никотиновые товары частью стратегии борьбы с курением.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на комментарии иностранных и отечественных экспертов.

"Я много лет общаюсь с такими пациентами, провожу тренинги по примеру WONCA как бросить курить, назначаю препараты. Однако, на практике для многих таких больных лучше умереть, чем бросить курить. Запреты, штрафы, предостережения не пугают их – все равно эта часть пациентов курит и будет курить. В наше время нужны новые терапевтические подходы, направленные на уменьшение вреда табакокурения", - уверена заслуженный врач Украины, кардиолог высшей категории Марина Долженко.

Как рассказывает врач, в конце сентября 2021 г. на заседании Консилиума на платформе WebCardio.academy был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие более тысячи украинских семейных врачей, кардиологов, терапевтов, врачей других специальностей.

Абсолютно все врачи, принявшие участие в опросе, подтвердили, что они считают необходимым бороться с табакокурением своих пациентов различными методами, но в случае отказа пациента или неудачной попытки - рекомендовать перейти на другие методы получение никотина в соответствии с мировыми рекомендациями.

Значительная часть европейских и американских врачей-практиков, имеющих дело с реальными пациентами, а не теоретическими концепциями, также поддерживают стратегию снижения вреда.

"Перекрывать спасительный для многих курильщиков путь через снюс или электронные сигареты – это все равно что во время пожара закрывать дверь на пожарную лестницу, потому что, мол, ее ступеньки могут быть скользкими", – критикует стратегию ВОЗ доктор наук и старший исследователь Норвежского института общественного здоровья Карл Лунд.

Он стал одним из 100 ученых и экспертов по борьбе с табаком, которые 18 октября 2021 г. обратились к Всемирной организации здравоохранения и к странам, являющимся сторонами Рамочной конвенции по борьбе с табаком, с призывом сделать бездымные никотиновые товары частью стратегии борьбы с табакокурением.

"ВОЗ может спасти жизни более миллиарда курильщиков, если прекратит массовую дезинформацию относительно всех форм никотина и обновит свои научные подходы, которые сейчас предусматривают, что курильщики должны или бросить курить, или умереть. Зато стоит взять на вооружение политику снижения вреда и использования значительно менее вредных способов доставки никотина", - уверен еще один соавтор письма, профессор социальных и бихевиоральных наук Школы глобального общественного здоровья при Университете Нью-Йорка, доктор Дэвид Абрамс.

Врачи подтверждают свои выводы статистикой. За последние 40 лет борьбы с табаком, которую ведет Всемирная организация здравоохранения, вводя новые запреты и повышая цены на сигареты количество курильщиков в мире возросло с 0,7 до 1,1 млрд. Количество сигарет, которые ежегодно выкуривают в мире, увеличилось с 5 до более 6 трлн. При этом от болезней связанных с курением в мире продолжает умирать около 8 млн. людей ежегодно.

С другой стороны, есть страны, которые смогли существенно снизить уровень курения, переключая курильщиков на потенциально менее вредные для здоровья альтернативы. Например, в Швеции, которая имеет самый низкий уровень курения в Евросоюзе, традиционно популярен т. н. снюс (жевательный табак).

А в Великобритании переключение части курильщиков на вейпинг помогло снизить уровень курения традиционных сигарет до рекордно минимальных 14,7%. В США использование альтернативных никотиновых изделий помогло снизить продажи традиционных сигарет на 48% за последние несколько лет. А в Японии, благодаря табачным изделиям для электронного нагрева уровень курения сигарет снизилась на треть с 2016 по 2019 гг.

"Мы должны смотреть на ситуацию без "розовых очков" и руководствоваться международным опытом и стратегией уменьшения вреда от курения, что заключается в том, чтобы создать возможность курильщику, который не смог избавиться от никотиновой зависимости ни самостоятельно, ни при медикаментозной и терапевтической помощи, по крайней мере снизить уровень интоксикации от употребления никотина", - резюмирует заслуженный врач Украины, кардиолог высшей категории Марина Долженко.

Автор: Виктория Гордиенко