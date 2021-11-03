Медучреждения Киева обеспечены кислородом для лечения больных COVID-19. Однако в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, может возникнуть проблема нехватки кислорода.

Медицинские учреждения Киева обеспечены кислородом для лечения больных COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

По его информации, из 6050 коек для лечения таких больных 88% уже оснащены системой подачи кислорода. Средства на это выделяет и город, и государство. В частности, Киев получил 54 млн грн на ремонт и установку кислородных трасс в медучреждениях.

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"Отмечу, что сегодня городские больницы ежесуточно используют в целом от 35 до 45 тонн кислорода. По словам врачей, это почти втрое больше, чем во время предыдущей волны вируса", - подчеркнул мэр.

Кличко сообщил, что город работает над постоянным пополнением запасов кислорода. Также руководители больниц постоянно контактируют между собой и с Департаментом здравоохранения Киевской городской госадминистрации, и туда, где возникают проблемы, сразу направляют дополнительные запасы кислорода.

"Мы заключили предварительно договоры с различными предприятиями на его поставку. Однако в случае стремительного увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, – а сегодня коек с кислородом в столице заполнено почти 75% – специалисты не исключают, что может возникнуть проблема нехватки кислорода. Поэтому мы продолжаем работать, чтобы перебоев с кислородом в столичных медучреждениях не было", – отметил городской голова.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве за сутки обнаружили 2024 новых пациентов с COVID-19 умерли от осложнений 69 человек.

По состоянию на сегодня с начала пандемии в городе 263 тыс. 559 (по состоянию на вчера, 2 ноября, - 261 тыс. 535) подтвержденных случаев заболевания на COVID-19, летальных случаев – 6 тыс. 337 (на вчера, 6 тыс. 268). Случаев выздоровления в столице всего 231 тыс. 733 (230 тыс. 623).

В столице на сегодня в больницах находятся 4 тыс. 210 больных на коронавирус, в том числе в реанимациях – 380 пациентов.

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Автор: Инна Андалицкая