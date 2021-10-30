Пациенты больницы жалуются, что им самим приходится мыть и подкармливать ребенка.

В Запорожье годовалый мальчик-сирота попал в больницу. Как сообщают очевидцы, он находится в палате один и постоянно плачет.

Так, на своей странице в Instagram активист Андрей (prana 108) рассказал, что ребенок находится в 5-й детской больнице в Запорожье. В палате он находится все время один, полураздетый и постоянно плачет.

"Какой-то трэш в 5-й детской. Женщина, которая лежит в ковидном отделении, рассказывает о ребенке. Малышу 1,1 год. Он - сирота. Нашли его на улице. По ее словам, медсестры заходят редко, только покормить. Малыш кричит, разрывается. Он в фекалиях, и вчера его уже заходила мыть соседка по палате", - написал мужчина.

Известно, что малыша зовут Андрей и няня при ребенке нет, поскольку его нашли на улице и он еще нигде официально неоформленный.

В комментариях пользователи пишут, что медперсонал не может заботиться о ребенке в полном объеме, ведь у них другие обязанности: "Первое, что сделать, это взять его к себе в палату. Как можно так просто закрыть дверь где так разрывается малыш"; "Никто не приставлен к таким детям. У медсестер еще полное отделение больных, за которыми нужен уход и лечение, и они по возможности приходят, кормят, моют и переодевают. Это нужно решать на уровне администрации больницы, но не с медперсоналом. Чтобы при больнице были няни, которые могли бы с детьми находиться круглосуточно"; "Медперсонал выполняет свою работу, за работу няни им доплачивать никто не будет! Проблема в государстве, поскольку должны быть специально обученные няни".

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После того, как ситуация с малышом попала в соцсети, на нее обратили внимание местные власти. В частности, заместитель председателя Запорожской ОГА, волонтер Злата Некрасова опубликовала в своем Facebook фото, где малыш уже одет и у него в кроватке чистое белье.

"Ребенку один год, он был переведен из 1-й детской больницы с подозрением на COVID-19. COVID было подтверждено, ребенок прошел все необходимое лечение. Сегодня сделали контрольный ПЦР тест - результат отрицательный, малыш будет переведен обратно в 1-ю больницу, потому что там есть отделение для брошенных деток и персонал, который за ними будет следить. В 5-й детской больнице, к сожалению, за такими детками ухаживают санитарочки, которые не могут постоянно находиться в палате. Все необходимое у малыша есть. Считаю, что очень важно поставить вопрос о том, чтобы за каждой больницей была прикреплена няню для таких деток", - сообщила Некрасова.

Напомним, во Львове в Охматдет с коронавирусом госпитализировали 6-летнего мальчика, которого мать оставляла одного в номере гостиницы, а сама ночью шла работать.

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Автор: Виктория Гордиенко