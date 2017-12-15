В Украине увеличены расходы на приобретение жилья для детей-сирот почти на 40%

Кабинет министров Украины, в соответствии с государственным бюджетом на 2018 год, увеличил расходы на приобретение жилья для детей-сирот на 38,5% - до 577 млн грн, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов.

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«Очень важной программой на следующий год является строительство детских домов семейного типа, которая была реализована в 2017 году. Из 277 млн грн почти 200 млн грн дополнительно было направлено на приобретения социального жилья для детей-сирот. Эта программа в 2018 году увеличена до 577 млн», - сказал Рева.

Министр добавил, что детям-сиротам - выпускникам высших учебных заведений, а таких в следующем году будет около 700 человек, будут выделены средства на покупку жилья.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными заключениями и утвержден Кабинетом министров 1 декабря.

Принятым государственным бюджетом Украины на 2018 год предусмотрены доходы в размере 913,6 млрд грн, расходы - 988,6 млрд грн, дефицит - 81,8 млрд грн, предельный объем государственного и гарантированного государством долга - 2,747 трлн грн.

По словам Ревы, расходы Министерства социальной политики в 2018 году суммарно останутся на том же уровне, что и в 2017 году. Их общая сумма – 123 млрд грн.