По словам работников отеля оказалось, что женщина, которая снимает номер, ночью идет работать, и оставляет самого 6-летнего сына.

Оставался один без ухода, а впоследствии выяснилось, что у него еще и COVID-19. Во львовскую больницу "Охматдет" забрали 6-летнего мальчика, о котором сообщили работники отеля.

Как говорится в сюжете ТСН, сначала они позвонили в полицию и рассказали о ненадлежащих условиях содержания ребенка. По словам работников отеля оказалось, что женщина, которая снимает номер, ночью идет работать, и оставляет самого 6-летнего сына. Часто ребенок был голоден, отельеры подкармливали его, а каждый раз видели в номере беспорядок.

Читайте также"Самый тяжелый пациент": во Львове подросток уже 12 дней в реанимации с осложнениями от COVID-19

Когда копы приехали на вызов, застали 24-летнюю мать после перепоя. Ребенка забрали и планировали поместить в приют, но после осмотра выяснилось - у мальчика COVID-19. Его срочно доставили в "Охматдет".

Напомним, ранее главврач львовского Охматдета Александра Бурда в интервью УНИАН заявляла, что коронавирус "молодеет", дети переходят в категорию самых незащищенных.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко