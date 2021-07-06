Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

В Виннице в больницы попали 17 человек. Они 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан, расположенном неподалеку областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля. У них установили предварительный диагноз - острый энтероколит.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Читайте такжеВ Одесской области пять человек заразились сальмонеллезом после употребления еды на дне рожденияКак сообщает местное издание "20 минут", в заведении "На Майдане" праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. А также в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области возросло количество отравлений после празднования выпускного в гостинично-ресторанном комплексе "Дубрава".

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Автор: Виктория Гордиенко