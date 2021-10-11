В Украине растет количество как новых случаев заражения, так и госпитализаций.

Нынешняя волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали в Министерстве здравоохранения.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По словам главы украинского Минздрава, нынешняя волна заражений в Украине началась раньше, чем прогнозировали в министерстве, и по своей интенсивности она уже приближается к показателям осени 2020-го. Сегодня в Украине ежедневно регистрируют по 16-17 тыс. случаев COVID-19.

"Это высокие показатели заболеваемости", - отмечает министр. При этом в Украине растет как число новых случаев заражений, так и количество госпитализаций.

"Новая циркуляция вируса, которая и привела к этой волне, прежде всего ищет иммунонезащищенных людей - то есть тех, кто не переболел COVID-19, или тех, кто не вакцинирован", - объясняет Виктор Ляшко.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки было обнаружено 8 тыс. 832 случаев COVID-19, в частности, заболели 863 ребенка и 78 медработников.

С коронавирусной болезнью было госпитализировано 2 тыс. 672 человека, умерли – 207, выздоровели – 2 тыс. 053 человека. Было сделано 52 тыс. 064 тестирований.

Автор: Леся Лещенко