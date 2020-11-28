Врач признался, что пока не надеется, что государство сделает какие-то выводы из-за пандемии.

Житомирская больница №2, где лечат больных COVID-19, ждет еще на дополнительные койко-места и совершенствует по возможности кислородное обеспечение пациентов. Инфицированных там сейчас размещают даже в кардиологии.

Об этом говорится в сюжете hromadske.

По словам заведующего инфекционного отделения Олеся Кутнего, медики уже вынуждены проводить так называемую сортировку, чтобы хватило мест прежде всего для пациентов в критическом состоянии.

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"Ковидологом работаю с 16 сентября. Но до сих пор не могу привыкнуть, потому что такого за свою жизнь еще не видел. Мы в кардиологии (не инфекционной, не путайте) рассчитываем на 200 коек. На сегодня мы одним корпусом справляемся. Это трудно, нам приходится быстро выписывать, не класть тех, кого не нужно. Конечно, это оптимальный вариант, чтобы до завершения пандемии мы так дожили", – поделился медик.

Другие работники заведения рассказывают, что некоторым молодым больным приходится передвигаться в колясках из-за осложнений COVID-19.

Сейчас кислородом пациенты обеспечены. Однако баллоны приходится менять раз в сутки, тогда как до пандемии одного хватало на неделе.

"К смертям не привыкаешь. Даже если их очень много. Но эту работу кто-то должен выполнять. Я не в восторге. Я кардиолог. Я хочу остаться кардиологом, но уже два с половиной месяца я – ковидолог", – отмечает Кутний.

Врач признался, что пока не надеется, что государство сделает какие-то выводы из-за пандемии.

"Это удивительно, что мы живем с марта в таком страшном кризисе, где не хватает персонала, но никто ничего не собирается менять. Это страшно", – добавил ковидолог.

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Автор: УНИАН