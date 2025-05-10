Ученые детально изучили, как употребление этих орехов влияет на работу мозга и сделали неожиданные выводы.

Горсть грецких орехов на завтрак может обострить мышление, но, как предупредили ученые, ждать молниеносного улучшения памяти не стоит.

Исследование ученых Университета Рединга обнаружило, что употребление грецких орехов утром приводит к более быстрой реакции на сложные мыслительные задачи в течение дня. Однако эффекты проявляются только через шесть часов после употребления - намного позже, чем большинство людей ожидало бы, пишет Studyfinds.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 32 человека в возрасте от 18 до 30 лет, испытуемые впервый раз съели на завтрак 50 граммов измельченных грецких орехов, смешанных с мюсли и йогуртом. В другой раз они съели почти такой же завтрак, но вместо грецких орехов было масло.

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Оба приема пищи содержали одинаковое количество калорий, хотя завтрак с грецкими орехами был уникальным, поскольку содержал жирные кислоты омега-3 и растительные соединения, называемые полифенолами.

После завтрака участники проходили когнитивные тесты на исходном уровне и снова через 2, 4 и 6 часов. Эти тесты измеряли память, исполнительную функцию (умственные навыки планирования и самоконтроля) и настроение. Исследователи также регистрировали активность мозга и собирали образцы крови.

В задачах, измеряющих исполнительную функцию - умственные способности, такие как сосредоточенность, принятие решений и контроль импульсов - люди неизменно реагировали быстрее после употребления грецких орехов по сравнению с контрольным завтраком.

Результаты тестов для памяти выявили неожиданную закономерность. В тестах на запоминание слов участники фактически показали худшие результаты через два часа после употребления грецких орехов по сравнению с контрольным завтраком. Однако к шести часам все полностью изменилось - едоки грецких орехов внезапно показали лучшую память, чем контрольная группа.

Сканирование мозга дало дополнительные подсказки об этих эффектах. Показания ЭЭГ показали разные паттерны мозговых волн в зависимости от условий, особенно в областях, связанных с вниманием и памятью. Те, кто ел грецкие орехи, показали более сильную активность в определенных диапазонах мозговых волн, что говорит о разных уровнях умственной активности во время выполнения задач.

Анализы крови выявили еще одну подсказку: более высокий уровень глюкозы, но более низкое содержание жирных кислот после употребления грецких орехов. Исследователи объяснили, что "небольшое увеличение доступности может повлиять на доставку и усвоение глюкозы мозгом в периоды высокой когнитивной нагрузки, тем самым улучшая когнитивные способности после приема пищи".

Ученые полагают, что польза грецких орехов для мозга обусловлена ​​их уникальным питательным профилем - они содержат жирные кислоты омега-3, белковые соединения и полезные растительные химические вещества.

Таким образом, как отметило издание, если вы рассматриваете грецкие орехи для здоровья мозга, не ожидайте немедленной пользы для всех умственных способностей. Их воздействие на память требует времени, чтобы проявиться, в то время как улучшение скорости реакции и исполнительных функций проявляется более последовательно в течение дня.

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