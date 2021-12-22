В целом в стране заполненность "коронавирусных" отделений составляет 29%, отметили в Минздраве.

Закарпатская область лидирует по заполненности отделений, в которых лечат больных коронавирусом.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо", по состоянию на 21 декабря на Закарпатье занято 46,3% "ковидных" коек (894 человека).

На втором месте Киевская область – 42,2% (883 человека), третье заняла Кировоградская – 40,8% (343 человека).

Читайте такжеШесть областей Украины 23 декабря перейдут в "желтую" зону карантинаВ то же время в Запорожской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности "коронавирусных" отделений в Украине – 16,1% (604 человека).

В целом в стране заполненность "ковидных" отделений составляет 29%. Сейчас госпитализированы 21 тыс. 227 человек.

Напомним, по состоянию на 22 декабря коронавирус в Украине диагностирован у 3 623 079 человек, выздоровели 3 376 899 инфицированных, а умерли 93 909 пациентов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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