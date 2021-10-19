На Прикарпатье койки с кислородом загружены на более чем 67%, отметил главный санитарный врач региона.

Ивано-Франковская область приближается к "красной" зоне эпидопасности распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает Ивано-Франковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, об этом на селекторном совещании заявил главный государственный санитарный врач области Руслан Савчук.

"За минувшие сутки загруженность коек с кислородом на Прикарпатье составила 67,1%. Такая статистика четко указывает на то, что область движется к "красной" зоне карантинных ограничений", – рассказал он.

По словам Савчука, в области наблюдается стабильный рост уровня заболеваемости COVID-19 в течение последних 11 недель. В частности, за минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Ивано-Франковском районе – 111.

Главный санврач добавил, что также в регионе существенно увеличилось количество летальных исходов.

Читайте такжеКиеву грозит "красная" зона, так как 70% коек в больницах заняты – Радуцкий"Имеем печальную статистику – 12 летальных случаев за предыдущие сутки. В основном они фиксируются среди людей, которым за 60 лет", – подчеркнул Савчук.

Также, по его информации, в области участились случаи инфицирования COVID-19 среди детей преимущественно школьного возраста.

Так, с начала пандемии COVID-19 заболел 3981 ребенок, из них – 12 подтвержденных случаев в течение последних суток.

В Ивано-Франковской области 18 октября зарегистрировано 213 новых случаев COVID-19.

Напомним, с 15 октября "красный" уровень эпидопасности установлен на территории Херсонской области, а с 18 октября – в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Светлана Макринская