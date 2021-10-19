Это Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская области.

Количество госпитализированных больных COVID-19 и уровень заболеваемости продолжают расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он напомнил, что сейчас уже пять регионов Украины находятся в "красной" зоне эпиднебезопасности.

"Есть еще четыре региона, которые показывают довольно критическую динамику, – это Житомирская, Луганская и Сумская области, а также Харьковская, которая время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, которая сбивается тем, что добавляются кровати и увеличивается уровень тестирований", - отметил эксперт.

Читайте такжеУкраинские эксперты рекомендуют Минздраву использовать бустерную дозу против COVID-19 (видео)По словам Ганиченко, эти области имеют наибольший риск попасть следующими в "красную" зону эпиднебезопасности.

Он уточнил, что это особенно касается Житомирщины, Луганщины и Сумщины.

"В этих регионах чрезвычайно превышен коэффициент выявления случаев, который также отвечает за контроль над распространением заболеваемости", - отметил руководитель Центра экономики здравоохранения.

В частности, в Сумской области этот показатель составляет около 36%, когда во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют держать его на уровне 5% и ниже.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки, 18 октября, выявили 15 579 новых случаев коронавирусного заболевания. Среди выявленных больных - 1 309 детей и 282 медработника.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях.

От начала вакцинальной кампании привито 8 млн 065 тыс. 762 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 573 тыс. 564. Всего проведено 14 млн 635 тыс. 480 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ: 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи