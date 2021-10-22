Ляшко так же напомнил, что в Украине используются 4 вида вакцины и российской в том перечне нет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявляет, что вакцинация от COVID-19 за последние 4 месяца в Украине спасла 2,5 тысячи жизней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Министр напомнил, что за минувшие сутки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 614 человек.

"Без существующих темпов вакцинации, за вчера мы имели бы 795 умерших. То есть, за вчера вакцинация спасла 181 жизнь", - сказал он.

Ляшко отметил: "Только фактор вакцинации за последние 4 месяца в Украине уже спас 2,5 тысячи жизней. А это размер населения города Батурин Черниговской области".

Ляшко так же напомнил, что в Украине используются 4 вида вакцины и русской нет в том перечне. Об этом он сказал, отвечая на вопрос народного депутата Украины из фракции ОПЗЖ Александра Колтуновича по поводу того, что несколько миллионов людей находятся в России и они вакцинируются российской вакциной, и как им вписаться в украинские реалии.

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Ляшко отметил: "В Украине используется четыре вакцины, которые ВОЗ признала как безопасные и эффективные и которые доказали свою эффективность".

Он призвал, чтобы украинские граждане использовали ту вакцину, которая есть на территории нашего государства.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализировані 5141 чел. Умерли от осложнений – 614.

Вчера против COVID-19 вакцинированы 269 666 человек: одну дозу получили - 184107, полностью вакцинированы - 85 559.

От начала вакцинальной кампании привито 8 млн 557 тыс. 659 человек.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Авторы: Надя Пришляк, Таня Поляковская