Ситуация с заболеваемостью приближается к катастрофической.

Врач-анестезиолог Раздельнянской центральной районной больницы (Одесская область) Иван Черненко обратился к противникам вакцинации от коронавируса - так называемым антивакцинаторам.

В эфире ток-шоу "Право на власть" врач рассказал о чрезвычайно высокой смертности среди "ковидных" больных и в качестве примера привел ситуацию в его больнице.

"Мне кажется, смертность от "ковида" - она реальнее, чем любая бумажка. У нас сегодня за сутки умерли четыре человека, два из них - это люди, которым было 54 и 56 лет. Я не знаю, что может быть реальнее. За последнюю неделю у нас 100% заполненность всех кроватей, освобождается кровать - мы снова кладем нового пациента. Кровати вообще остыть не успевают, постоянный поток пациентов. Это ужасно. Если весной у нас было восемь-девять в среднем тяжелых пациентов, то сейчас у нас их 25. 23 из них - на вентиляции легких", - говорит он.

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По словам Черненко, такой смертности раньше еще не было.

"Я не знаю, чем думают люди. Я говорю так: Да, ваши права будут сохранены, но вы будете с этими правами умирать на пороге больницы, потому что просто будет некуда вас класть", - эмоционально сказал специалист.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве рассказали о положительной динамике вакцинации от COVID-19. Кроме того, статистика свидетельствует, что в больницы с коронавирусом чаще всего попадают именно вакцинированные пациенты.

Автор: Юрий Годован