В очереди выстраиваются кареты скорых, свозят сразу по несколько тел умерших от COVID.

Журналисты рассказывают, что морги Запорожья не справляются с большим количеством умерших от коронавируса.

Выдача тел умерших проходит в режиме нон-стоп. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов".

В очереди выстраиваются кареты скорых, свозят сразу по несколько тел умерших от COVID. "В день, бывает, по два раза подвозим, по три, по два человека. Пять районов, всех к нам свозят", — рассказывает фельдшер одной из "скорых".

Читайте такжеМорги в оккупированном Крыму не справляются с нагрузкой из-за COVID-19 - росСМИСотрудники моргов, сравнивая с прошлогодним пиком заболеваемости, признаются: сейчас количество тел увеличилось более чем в восемь раз, причина - новый штамм "Дельта".

"Это очень большая нагрузка как для нашего коллектива, так и для медиков", — говорят в патологическом бюро. Там пришлось расширять холодильную камеру вдвое, проводят по 5-6 вскрытий днем, специалисты устали.

"На прошлой неделе было такое, что мы пришли у нас было направлено к нам на проведение медэкспертизы 120 тел. 80% из них - умершие от коронавируса. Наш отдел не рассчитан на такую нагрузку", — рассказывает Елена Ященко, заведующая отделом экспертизы Запорожского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Выдают тела родным через 1-2 суток, сейчас их можно отдавать не в полиэтиленовых мешках, это уже разрешено Минздравом.

Ранее полтавские медики достойно ответили местным противникам вакцинации, показав реальные фото и видео из переполненного морга и реанимации, где находятся умершие и больные на коронавирус.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ольга Робейко