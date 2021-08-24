За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 275 863 граждан.

По состоянию на утро 24 августа в Украине подтвердили еще 692 случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 54 ребенка и 4 медработника.

Об этом сообщает Минздрав Telegram.

В понедельник 410 больных в результате осложнений были госпитализированы, 27 человек умерли, в то же время 345 выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 2 275 863 граждан, из них 2 201 778 выздоровели, 53 501 умерли.

Читайте такжеЦентрах вакцинации от COVID-19 в Украине могут скоро закрыть - инфекционистЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Вакцинация в Украине

71427 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 23 августа. Одну дозу получили 28 142 человека, полностью иммунизированы – 43 285 человек.

С начала прививочной кампании привито – 5 099 802 человека, из них получили одну дозу – 5 099 800 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 179 661 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 8 279 461 прививка.

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Автор: Яна Ставская