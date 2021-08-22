Врач напомнил, что кампания по вакцинации проводится во время благополучной эпидемиологической ситуации.

Центры вакцинации от COVID-19 в Украине могут закрыть из-за ожидаемого всплеска заболеваемости через 4-6 недель.

Об этом Obozrevatel рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

"Активной вакцинальной кампании мы будем иметь еще 4-6 недель, а дальше не исключено, что нам придется ее свернуть в связи с обострением ситуации", – предупредил он.

Врач напомнил, что кампания по вакцинации проводится во время благополучной эпидемиологической ситуации.

"Время у нас сейчас золотое, его нужно использовать максимально эффективно. Мы должны использовать его для того, чтобы привиться, а не ждать у моря погоды, пока мы все переболеем", – подчеркнул Петров.

Он предположил, что если центры вакцинации и продолжат работу во время очередной волны коронавируса, то людям придется сдавать тесты на COVID-19 перед прививкой.

"Мы не будем знать, кто из людей инфицирован, а кто нет. Поэтому дополнительно придется организовывать тестирование перед прививкой. Даже если человек будет чувствовать себя достаточно хорошо на момент прививки, перед тем как прививать, следует сделать антигенный тест или попросить у него результат ПЦР-тестирования. Поскольку, если эпидемиологическая ситуация обострится, возникнет опасность того, что мы можем прививать людей, которые уже будут инфицированы коронавирусом", – пояснил врач.

Читайте такжеВ Украине за минувшие сутки против COVID-19 вакцинировались 66 173 человека

Также Петров напомнил, что если человек инфицирован коронавирусом, то прививка теряет смысл. Более того, она может стать причиной дополнительных побочных реакций.

"Те, кто не привьется сейчас, рискуют иметь отсроченную прививку в связи либо с болезнью, либо с тем, что мы не будем иметь гарантий безопасности среды от коронавируса", – подчеркнул медик.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко