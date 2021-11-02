6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области.

Полиомиелит обнаружили у 12-летней жительницы Тячевского района Закарпатской области.

Это в комментарии Суспільному подтвердила заведующая инфекционного отделения областной детской больницы Вера Соловьева.

Сейчас ребенок находится в неврологическом отделении областной детской больницы в Мукачево.

Девочку с парализованной ногой госпитализировали в медучреждение еще 19 сентября, и только 13 октября подтвердили полиомиелит.

Читайте такжеМинздрав расширил возможности для вакцинации детей в возрасте от 12 лет"Школьница лечилась в инфекционном отделении более 5 недель. На шестую неделю ее перевели в неврологию, когда сошли все сроки изоляции и возможного вирусовыделения", – пояснила врач.

Состояние больной стабильное, однако грубый парез (неполный паралич группы мышц – УНИАН) остается. Ребенок проходит восстановительную терапию.

"Скорее всего, это закончится инвалидизацией", – добавила Соловьева.

По ее словам, в семье, где подтвердили полиомиелит, – трое детей. Все они невакцинированы от полиомиелита по убеждениям родителей.

К медикам обратились только по поводу 12-летней девочки. Ее соседей, одноклассников и других контактных людей обследовали, диагноз не подтвердили.

Как писал УНИАН, 29 октября санврач страны Игорь Кузин заявил, что еще один случай полиовируса зафиксировали в Закарпатской области.

Образцы доставлены в референс-лабораторию ВОЗ в Хельсинки. От результатов эпидрасследования зависит, какие меры примет государство.

По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полио детей до года составляет лишь 59,7%.

Лучшая ситуация в городе Киеве, Кировоградской и Сумской областях. Худшая – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях.

Вспышка полиомиелита в Ривненской области: что известно

6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Полиомиелит – инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще всего через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Первые симптомы болезни: лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще всего поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Автор: Яна Ставская