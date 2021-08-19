На Тернопольщине зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса "Дельта". 48-летняя женщина умерла 16 августа в районной больнице, в которой находилась в тяжелом состоянии.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.
По словам врача, женщина вернулась из-за границы.
"Она приехала из Великобритании, которая является неблагополучной по штамму "Дельта". Возможно, приехала в стадии инкубации", – предполагает Чайчук.
Читайте такжеУкраина получила от трех стран 800 тысяч доз вакцины AstraZenecaПо ее данным, сейчас в области не делают отдельных исследований на штамм "Дельта", поскольку это очень дорогие анализы. Поэтому в лабораторном центре оперируют данными двухнедельной давности.
"Тогда мы зафиксировали, что штамм "Дельта" уже зашел в область. Обнаружили его у 52 больных, из них 10 – госпитализировали", – рассказала Чайчук.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Тернопольщине по состоянию на 5 августа было обнаружено 52 случая заражения штаммом "Дельта".
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