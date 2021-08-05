До этого времени в области циркулировал преимущественно британский штамм коронавируса.

На Тернопольщине лабораторно подтвердили 52 случая заражения штаммом коронавируса "Дельта", который может вызвать новую вспышку заболеваемости.

Об этом сообщает ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины".

Отмечается, что специалистами лаборатории центра было проведено исследование биоматериала с помощью тест-системы для определения наличия 8 мутаций коронавирус SARS-CoV-2. По результатам данной работы, было выявлено в 94 положительных образцах 52 случая коронавируса штамма "Дельта".

Они были направлены в референс-лабораторию ГУ "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" для определения наличия мутации вируса SARS-CoV-2.

Читайте такжеСейчас ПЦР-тестов в Украине хватит на 3 месяца работы-Кузин"Вчера, 4 августа, из референс-лаборатории получены положительные результаты тестирования образцов биоматериала и подтверждено штамм коронавирус "Дельта", - говорится в сообщении.

В центре добавили, что до этого времени в области циркулировал преимущественно британский штамм коронавируса.

По информации учреждения, из этих 52 образцов большинство лиц были приезжими из-за границы, в том числе из России, Великобритании и стран Индонезии, а также контактные лица.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, в Украине уже подтверждено 150 случаев штамма "Дельта".

Автор: Светлана Макринская