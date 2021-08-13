В области этот штамм подозревают еще у двоих детей.

В городе Кременец Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" выявили у 9-месячного ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Ольга Ярмоленко.

"В Кременце госпитализировали мать с ребенком, ребенку – 9 месяцев. Если кто-то заражается в семье, идет бытовая форма заражения и болеют сразу все. Поэтому надо вакцинироваться и максимально соблюдать карантинные ограничения", - подчеркнула Ярмоленко.

Читайте такжеСпециалисты спрогнозировали, каким будет новый локдаун в УкраинеКроме того, по информации ОГА, штамм "Дельта" подозревают еще у двоих детей.

Штамм "Дельта" в Украине

По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в Украине по состоянию на 12 августа уже выявлено 300 случаев штамма коронавируса "Дельта".

На прошлой неделе в Тернопольской области лабораторно подтвердили 52 случая заражения этим штаммом.

Как известно, 11 августа Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 1 октября.

Автор: Григорий Бондарь