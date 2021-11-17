Отметку в 40% пересекли 8 областей и город Киев.

По состоянию на сегодня по крайней мере первую дозу вакцины уже получили 40% украинцев в возрасте от 18 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Вместе с Украиной 40-процентную отметку пересекли 8 областей и город Киев. В городе Киеве уже достигли отметки в 50% жителей столицы, которые полностью завершили курс вакцинации", - сказал он.

В то же время, по его словам, сейчас более 600 тыс. украинцев еще не получили свою вторую дозу, несмотря на то, что время ее введения уже пришло.

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"Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации. Также обращаюсь к семейным врачам, пожалуйста, активнее коммуницируйте с людьми, с которыми подписали декларацию, напоминайте о необходимости вакцинироваться и о получении второй дозы вакцины в ближайшее время", - подчеркнул Ляшко.

Министр призвал руководителей регионов включиться в части организации процесса вакцинации – он должен быть четким, без скопления и с удобным графиком работы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 ноября в Украине полностью иммунизированы и получили две дозы 9 млн 068 тыс. 241 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко