После выхода на плато у примерно 5 тыс. госпитализированных в сутки впервые уровень госпитализаций в течение недели уменьшился на 14%.

В Украине количество выписанных пациентов впервые за 100 дней превышает количество госпитализированных больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Первую неделю мы видим две позитивные ситуации. В частности, после выхода на плато в примерно 5 тыс. госпитализированных в сутки уровень госпитализаций в течение недели демонстрирует спад и уменьшился на 14%", - отметил он.

По словам Ганиченко, это еще нельзя рассматривать как устойчивый тренд на спад, ведь сейчас он наблюдается только первую неделю.

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Поэтому в KSE рекомендуют дождаться трехнедельного постоянного спада, чтобы говорить о стабильной ситуации.

"Второй положительный момент - это то, что выписки уже превзошли госпитализации. Это означает, что нагрузка на систему здравоохранения постепенно начинает спадать, потому что на "ковидные" кровати приходит меньше пациентов, чем с них уходят... Ситуация, когда выписки превзошли госпитализации, наступила впервые за 100 дней", - подчеркнул эксперт.

Следовательно, по данным KSE, впервые за последние два месяца резерв свободных коек с кислородом вырос до 27 тыс. и продолжит расти из-за того, что кровати с кислородом будут освобождаться.

"Однако, это лишь начало разгрузки медицинской системы, пока что про стабильный тренд на разгрузку мы не говорим", - добавил Ганиченко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи