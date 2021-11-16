Займы поступят в рамках соглашений с Международным банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Украина заключила договоры о займе около 490 млн долларов (12,8 млрд грн) на меры, направленные на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на ответ Минздрава.

Как отмечают в Минздраве, всего Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили три соглашения о займах, направленные на борьбу с COVID-19 в рамках проектов:

"Улучшение здравоохранения на службе у людей";

"Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей";

"Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Читайте такжеНет прививки – нет работы: как пандемия изменила украинский рынок трудаЦелью проекта "Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" является повышение эффективности и качества медицинских услуг, особенно в отношении неинфекционных заболеваний, согласно реформам сектора здравоохранения, а также предупреждения, выявления и реагирования на угрозу, которую представляет COVID-19.

В то же время проект "Экстренное реагирования на COVID-19 и вакцинация в Украине" имеет целью предотвращение, выявление и реагирование на COVID-19, и укрепление национальной системы здравоохранения Украины.

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2021 года осуществлены расходы на борьбу с COVID - 19 в размере свыше 31 млрд гривен. В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено 41,5 млрд гривен.

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Автор: Марта Гичко