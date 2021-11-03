Украина вышла на 250 000 прививок в среднем за сутки.

По состоянию на сегодня каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации от коронавирусной болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"Сегодня каждый третий взрослый в Украине уже вакцинирован по крайней мере одной дозой. Каждый четвертый взрослый украинец прошел полный курс вакцинации. Украина вышла на 250 000 прививок в среднем за сутки", - отметил министр.

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Ляшко выразил надежду, что в течение ближайших двух недель спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое и на первую дозу не уменьшится.

Как сообщал УНИАН, за весь период вакцинальной кампании в Украине проведено более 18 миллионов прививок.

Вчера 310 тыс. 439 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 229 тыс. 100 человек, полностью иммунизированы - 81 тыс. 339.

От начала вакцинальной кампании привито 10 млн 682 тыс. 752 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 596 тыс. 587. Всего проведено 18 млн 279 тыс. 337 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко