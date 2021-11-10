Женщина боится делать вторую прививку, ведь не знает, что именно ей вкололи до этого.

На Ривненщине женщина обвиняет врачей в том, что они якобы допустили ошибку с вакцинами. Жительница города Сарны хотела, чтобы ей вкололи именно AstraZeneca, однако в "Дие" она увидела, что получила CoronaVac.

Об этом она рассказала каналу "Украина".

Женщина обратилась в полицию с жалобой на врачей. Она планирует ехать за границу на заработки, а для этого ей нужно было сделать прививку вакциной AstraZeneca. Жительница Ривненской области сообщила об этом врачам и специально выбрала именно эту вакцину.

После первой вакцины в приложении "Дия" женщина увидела, что ей выдали сертификат о прививках не вакциной AstraZeneca, а CoronaVac. Она обратилась в больницу, однако там ей сказали, что "не помнят", чем ее вакцинировали.

Читайте такжеВ Днепре разоблачили врача, изготавливавшего до 30 фейковых COVID-сертификатов в день"Я полностью доверились врачу, но врачи такой халатностью так это все сделали и теперь никто не признает своей ошибки", - поделилась эмоциями возмущенная женщина.

Теперь она рискует остаться без работы за границей, потому что с сертификатом о прививке вакциной CoronaVac ее не пустят. Мало того, женщина боится делать вторую прививку, ведь не знает, что именно ей вкололи до этого.

"Возможно, у них закончилась данная вакцина, поэтому они без моего ведома решили вакцинировать тем, что было. Я не знаю, как это произошло. И не знаю, как идти на вторую вакцинацию" - жалуется женщина.

В больнице все же провели внутреннюю проверку и выяснили, что ошибка действительно произошла, но не с вакциной, а во время внесения информации в сертификат. Медики провели ревизию всех остаточных доз вакцины и говорят, что женщину все же прививали AstraZeneca, как она и хотела.

Теперь, врачи говорят, женщина может сделать вторую вакцину, после чего первый сертификат удалят, а в "Дию" подтянется правильная информация. Однако в полиции все равно продолжают проверки. Если вину врачей удастся доказать, им грозит ответственность.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре 9-летнему мальчику "вписали" визиты к психиатру и лечение в тубдиспансере, хотя он там не бывал. Кроме этого в Одессе нашли 175 деклараций с семейными врачами, которые были подписаны уже с мертвыми людьми.

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Автор: Полина Кузенко