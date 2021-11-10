Мало того, в Одессе нашли 175 деклараций с семейными врачами, которые были подписаны уже с мертвыми людьми.

В Днепре мать 9-летнего мальчика увидела в его электронном кабинете пациента странные записи. Ребенку "вписали" визиты к психиатру и лечение в тубдиспансере, хотя он туда не ходил. Оказалось, что такие фейковые записи делали и другим людям, а в Одессе нашли 175 деклараций с семейными врачами, которые были подписаны уже с мертвецами.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, жительница Днепра проверила электронный кабинет своего сына через приложение Helsi. Оказалось, что ее 9-летний сын уже "бывал" на приеме у психиатра, а также неделю "ходил" к врачу в тубдиспансер. На самом же деле ребенок здоров и медицинские учреждения не посещал. Во время, когда мальчик якобы был у врачей, он находился в школе на уроках.

Мать была возмущена странными записями и рассказала об инциденте на своей странице в Facebook. В комментариях люди начали писать, что им также приписывают фейковые визиты к врачам. Так, один мужчина якобы регулярно посещал уролога и даже прошел у него курс массажей. А у другого в личном кабинете пациента был вписан прием у гинеколога.

"Моделируем ситуацию, он вырастет и захочет стать контрразведчиком? например. Ему нужна эта история про визит к психиатру?", - говорит мать мальчика, которая хочет, чтобы все фейковые записи удалили из медицинской истории ее ребенка.

В диспансере, где мальчик якобы посещал психиатра, адекватно прокомментировать инцидент не могут. Врач, которая "нарисовала" ребенку прием, уже уволилась, однако она якобы была очень добросовестной.

Читайте такжеБолее 78% украинцев заключили декларацию с врачами-НСЗУМедицинский директор центра по оказанию психиатрической помощи Наталья Вишневская сказала, что этот мальчик не стоит на учете, поэтому запись никто не мог сделать без обращения родственников. Возможно, прием ошибочно записали из-за того, что у ребенка есть однофамилец. Однако удалить такую запись невозможно, в системе могут лишь пометить ее как ошибочную.

"Ошибочно проведенный прием - две причины на выбор: неверно идентифицированный пациент, механическая ошибка", - пояснили специалисты.

В Национальной службе здоровья сообщили, что врач должен давать объяснения ошибочным записям, ведь количество приемов пациентов влияет на размер финансирования медицинского учреждения. Также в службе пообещали, что до конца ноября в медучреждениях появятся специальные люди, которые будут контролировать электронную систему.

Кроме этого, в электронной системе находят не только фейковые приемки и записи. Недавно в Одессе обнаружили, что в одной из клиник врачи заключили декларации со 175 пациентами, которые к тому времени уже были мертвыми.

Когда проверка пришла в учреждение, декларации с мертвецами исчезли. Директор клиники говорит, что документы украли. Национальная служба здоровья все равно сделала перерасчет пациентов и обязала клинику вернуть средства, которые та получила за "обслуживание" мертвецов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре нестандартным способом спасли ребенка, который проглотил шпильку. Врачи не допустили серьезных осложнений, хотя ситуация могла закончиться трагедией.

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Автор: Полина Кузенко