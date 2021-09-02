Больной употреблял мясные консервы из свинины домашнего приготовления.

На Ривненщине в больнице от ботулизма скончался 74-летний мужчина.

Об этом сообщает Ривненский центр контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что 28 августа в больницу в тяжелом состоянии был госпитализирован 74-летний житель Варашского района.

"У больного были нарушения зрения, затрудненное дыхание и глотание, Мышечная слабость, изменение голоса, тошнота", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина получит от США инновационные лекарства против коронавирусаПо информации центра, диагноз ботулизм лабораторно подтвердили.

"Больному оказывалась необходимая медицинская помощь. Была введена антиботулиническая поливалентная сыворотка. Однако все меры были не эффективными и больной 1 сентября скончался", - рассказали в ведомстве.

При проведении эпидрасследования было выяснено, что мужчина употреблял мясные консервы из свинины домашнего приготовления.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области украинка съела рыбу и "загремела" в больницу с подозрением на ботулизм.

В Запорожье два человека попали в реанимацию с ботулизмом. Они употребляли вяленую рыбу.

Автор: Светлана Макринская