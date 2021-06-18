Госпитализированные употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города.

В Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом у двух людей, которые употребляли вяленую рыбу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.

Как сообщает Запорожский областной центр Минздрава, больных мужчину и женщину госпитализировали 15 июня. Они употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города. Пострадавших сразу госпитализировали в отделение реанимации с характерными для ботулизма клиническими проявлениями.

"Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания, не контактные, клинический диагноз - "ботулизм" тяжелой степени", - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Ботулизм - острое тяжелое инфекционно-токсическое заболевание. Оно приводит к тяжелым поражениям нервной системы, изменениям в работе сердечно-сосудистой системы, слабости скелетных и гладких мышц, нарушению зрения, глотанию, моторике кишок.

Заболевание может возникнуть при употреблении пищевых продуктов без предварительной термической обработки. Это могут быть консервы, особенно домашнего приготовления, копченые, вяленые мясные и рыбные изделия, а также другие продукты, в которых есть условия для развития возбудителей.

Симптомы ботулизма появляются в среднем через сутки после употребления зараженной пищи, но иногда инкубационный период может сокращаться до 2-х часов или удлиняется до 10 суток.

Заболевание начинается с общей слабости, головной боли, головокружения, возникает чувство тревоги, а затем проявляются следующие симптомы: двоение предметов, ослабление ясности зрения (предметы видятся в тумане, сетка перед глазами). Вследствие паралича мышц гортани, глотки и языка больные теряют голос, глотание становится затруднительным или вовсе не возможным.

Главным впечатляющим местом токсина ботулизма является нервная система. Развивается неврологическая симптоматика. В тяжелых формах заболевания Главным симптомом является расстройство дыхания, паралич диафрагмы, в результате чего наступает смерть.

Как лечить ботулизм?

Госпитализация больного в стационар, введение противоботулинической сыворотки. Поэтому в случае выявления характерных для ботулизма симптомов необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.

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Автор: Виктория Гордиенко