Состояние больных - с положительной динамикой.

Во Львовской области подтвердили три случая коронавирусной болезни, вызванной штаммом "Дельта".

Как сообщили на сайте Львовской ОГА больные в пределах инкубационного периода находились в Великобритании (2) и России (1). Все проходили стационарное лечение. Состояние больных с положительной динамикой.

Ранее на исследование в Центр общественного здоровья г. Киева направили 6 тестов ПЦР с Львовщины с подозрением на наличие штамма "Дельта". Следовательно, в трех из них подтвердили наличие штамма.

Напомним, в Украине первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса "Дельта" были зафиксированы в конце июня.

Тогда заболели 66-летняя мать и 16-летний ребенок, вернувшиеся из России. В Украине им провели тестирование, а собранные материалы направили во Всемирную организацию здравоохранения.

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Автор: Дмитрий Захаров