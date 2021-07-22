В столичной Александровской больнице первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".

В Киеве уже есть тесты для выявления COVID-19 штамма "Дельта".

Об этом заявил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня в Киеве появились тесты, поэтому будут проводить диагностику именно по DELTA-возбудителю и подтверждать. Что касается пандемии, то, действительно, в приоритете сегодня идет DELTA-возбудитель, и он будет приоритетным в циркуляции. В Украине он уже есть, уже почти два месяца, по эпидемическим прогнозам", - сказал он.

Штамма коронавируса "Дельта"

В столичной Александровской больнице первичным тестированием выявлено 6 случаев COVID-19 штамма "Дельта".

14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил о росте числа случаев заражения и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.

Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма “Дельта”, который сейчас обнаружили в 111 странах.

16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.

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Автор: Светлана Закелова