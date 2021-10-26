Отмечается, что в больницах Закарпатья все, кто подключен к ИВЛ и находится в реанимации, – это невакцинированные люди.

В Закарпатской области, которая на сегодня находится в "желтой" зоне карантина, наблюдается сложная ситуация с госпитализациями COVID-больных. Многие пациенты в тяжелом состоянии, они нуждаются в кислородной терапии или подсоединении к аппаратам ИВЛ.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации, из категории тех, кто попадает под ИВЛ, обычно выживает один из десяти.

В ведомстве обнародовали кадры из Центра легочных болезней в Ужгороде - там в реанимациях на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся тяжелые инфицированные с коронавирусом.

"Есть вещи, о которых не хочется знать, на которые трудно смотреть, о которых думаешь, что это никогда не тронет меня", – прокомментировал фото председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

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Он заметил, что это лишь маленькая часть из того, что происходит в палатах центра во время пандемии. В то же время добавил, что такая же ситуация наблюдается и в остальных медицинских учреждениях региона.

Отмечается, что спасти медикам удается не каждого такого больного: только 1 из 10 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, выживает.

По состоянию на 26 октября в Закарпатской области от COVID-19 умерло 1711 жителей, из которых 8 - за последние сутки. По словам чиновника, все, кто подключен к ИВЛ и находится в реанимации, – это невакцинированные люди.

"Вакцинация или реанимация? Простой вопрос, цена которому – наша жизнь", – подытожил Полосков.

Ранее в KSE сообщили, что заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает расти, Украина превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко