Глава государства подчеркнул, что Украина знает, как преодолевать новые волны распространения коронавируса.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украине новые волны распространение коронавирусной инфекции больше не страшны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время конференции YES Brainstorming на тему "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

"Долгое время у нас не было достаточно вакцин для миллионов желающих. Потом у нас появились миллионы вакцин, но вдруг исчезли миллионы желающих, потому что кто-то потратил миллионы на пропаганду. Кстати, как внутри нашей страны, так и снаружи. Но мы решили все это, и сегодня в приложении "Дія" есть миллионы сертификатов о вакцинации. Мы выстояли, не утонули, и после этого никакие волны нам уже, я считаю, я уверен, нам не страшны, и мы знаем как их преодолевать, и у нас есть с кем их преодолевать", - сказал Зеленский.

В то же время президент признает, что Украина в борьбе с коронавирусом не справилась образцово и идеально.

"Но я могу спросить и всех вас: есть ли хоть одна страна, которая справилась образцово, идеально с COVID-19? И уверен, все же вы скажете "Нет!" И это тоже будет правда. Ни одна страна, какой бы технологически успешно развитой, богатой она ни была, не одолела экзамен под названием "COVID-19". Но провалить экзамен – еще не значит не получить очень важные знания. Получил ли их мир? Да! Усвоил ли он урок полностью? Я, честно говоря, не уверен", - подытожил Зеленский.

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Вместе с тем Зеленский заявляет, что коронавирус доказал, что каждая страна сама за себя и что у малых стран небольшие шансы выжить.

"Главный вывод COVID-19 - мне кажется, что этот вирус доказал, что на самом деле каждый сам за себя. И вот это и есть реальность. Он показал, что действительно мир готов совместно решать вопросы климата или важные другие приоритетные вопросы - вопросы ядерного оружия и тому подобное. Он показал, что равенство государств - это одно, а распределение вакцин - это другое. Что на нашей планете у человеческой жизни все же есть паспорт и есть гражданство, и жизни есть более важные и менее важные жизни. У кого-то они в приоритете, у кого-то - нет. Показал, в принципе, цену и роль маленьких стран, тех, что скажем так, не в клубе, не в G7 или в G20", - сказал Зеленский.

"COVID наконец сказал то, что стесняются сказать великие современные политики и дипломаты - вот где на самом деле ваше место. И у маленьких стран очень маленькие шансы выжить, если на планете начнутся действительно большие проблемы. Далеко не факт, что тогда помогут, когда будут очень сложные вызовы. Не факт, что тебя спасут. Все страны - они неравные, и COVID точно это показал", - отметил президент.

В то же время, глава государства подчеркнул, что COVID-19 показал очень важную обратную вещь. "Что он может уравнять в правах всех. Кстати, независимо от наличия ядерного оружия и уровня ВВП, уровня влияния в мире, и этим намекнул миру - вы все одинаковы. Поэтому объединяйтесь, потому что новые уроки будут страшнее. Это ли катастрофа? Я считаю, что нет! Но катастрофа будет, если мир не поймет этих выводов, этих вызовов, что каждый сам за себя... завершается все против всех. Чтобы этого не произошло, миру не нужны новые вирусы, новые локдауны, новые правила и новые вакцины. Миру нужны лидеры, но настоящие, которые полагаются не на силу своего оружия, а оружием таких людей является их собственная сила - сила слова, понимания, мудрости, воли, чтобы действительно хотеть изменить мир, чтобы создать новую реальность и покончить с войнами среди человечества на планете, пока не стало реальностью то, что войны покончили с планетой и человечеством", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский сравнил появление новых вирусов в мире с выпуском новых моделей смартфонов iPhone.

"В мире всегда будут появляться новые вирусы, новые угрозы, новые бомбы, но мир продолжает состязания за вооружение и войну за рынки, за рынки влияния, за экономику других государств, не только своей. Ядерное, химическое, биологическое, информационное оружие - вот чего на сегодня стремится мир, потому что это сила, это влияние, это власть. Но в таком случае новые вирусы будут появляться каждый год, уверен, как новый iPhone - COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23, а затем новые бренды, новые цифры, новые вакцины, что как зарядки для тех же айфонов будут подходить только к отдельному вирусу", - отметил Зеленский.

Коронавирус в Украине: что известно

В Украине вчера зафиксировано 3 тыс. 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в частности заболели 348 детей и 61 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 056 человек, скончались от осложнений болезни – 76.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 310 тыс. 554 человека, выздоровели – 2 млн 218 тыс. 873, умерли – 54 тыс. 251.

Автор: Виталий Саенко