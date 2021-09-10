Глава государства считает, что мир рискует ничего не понять из уроков COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил появление новых вирусов в мире с выпуском новых моделей смартфонов iPhone.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время конференции YES Brainstorming на тему "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

"Сегодня мы говорим о шагах выживания после COVID. И по моему мнению, беда в том, что мы обсуждаем новые вызовы, думая, что преодолели старые вызовы. Мне кажется - это самообман. И это очевидно без исследований и без тестов. Я считаю, что главный месседж COVID-19 не в том, что стоит усилить биологическую безопасность, развивать медицину и быть более гибким в бизнесе. Все это важно, но любой врач вам скажет, что лечить надо не симптомы, а первопричину. И это современная политика мира - я считаю, что это и есть главная проблема, главная причина COVID-19", - отметил президент.

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"В мире всегда будут появляться новые вирусы, новые угрозы, новые бомбы, но мир продолжает состязания за вооружение и войну за рынки, за рынки влияния, за экономику других государств, не только своей. Ядерное, химическое, биологическое, информационное оружие - вот чего на сегодня стремится мир, потому что это сила, это влияние, это власть. Но в таком случае новые вирусы будут появляться каждый год, уверен, как новый iPhone - COVID-20, COVID-21, COVID-22, COVID-23, а затем новые бренды, новые цифры, новые вакцины, что как зарядки для тех же айфонов будут подходить только к отдельному вирусу", - отметил Зеленский.

По мнению главы государства, это не решает главной задачи – достичь коллективного иммунитета.

"Я не врач, и ставить диагноз, мне кажется, рано. Но мне кажется, что мир рискует ничего не понять, а после COVID-19 он может его преодолеть, но он не приобретает коллективного иммунитета, потому что все решает индивидуально каждый сам за себя", - подчеркнул Зеленский.

"Мир говорит о сплоченности и объединении ради решения проблем войны, изменения климата и ядерного оружия, голода, бедности, но все это - декларации. Потому что сплоченный мир - он только сегодня в Facebook, когда все публикуют слова поддержки во время пожаров в Австралии, наводнения в США, когда все единогласно сочувствуют Афганистану или Украине, против которой Россия ведет войну, но это не реальные (слова - УНИАН), это виртуальная реальность", - добавил президент Украины.

Напомним, как писал УНИАН, по данным KSE, во многих регионах ситуация ухудшается, в частности, снижается уровень контроля над распространением заболеваемости COVID-19, растет коэффициент обнаружения новых случаев, который переходит за рекомендованный ВОЗ показатель, который должен составлять до 5%.

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Автор: Виталий Саенко