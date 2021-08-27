Нашей стране угрожала огромная волна заболеваемости COVID-19, поскольку значительная часть населения не переболела, отметил медик.

В Украине пока не наблюдается "цунами" заболеваемости коронавирусом COVID-19, как в Российской Федерации или в США.

Остановке волны заболеваемости способствуют быстрое тестирование на коронавирус, выявление заболевания и самоизоляция, рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий во время блиц-интервью ТСН.uа.

По его словам, в некоторых государствах стремительно росло число больных COVID-19, поскольку благодаря локдаунам многие из их жителей не переболели.

Читайте такжеВ Минздраве спрогнозировали, когда завершится пандемия COVID-19"...Я думаю, что просто за счет того, что все цивилизованные страны пошли на локдаун, и они получили такую ситуацию, что очень много людей не переболели и в конечном итоге получили такое вот "цунами"...", – сказал собеседник.

Медик добавил, что такое "цунами" могло быть в Украине, поскольку у нас коронавирусом еще не переболели 60% жителей.

Напомним, 11 марта 2020 года началась пандемия коронавируса. В марте того же года в украинском государстве ввели карантин. Ограничительные меры не раз продолжали. Согласно последнему решению Кабмина, карантин в Украине должен действовать до 1 октября 2021-го.

Ситуация с коронавирусом в Украине и мире – что нужно знать

В нашем государстве по состоянию на 27 августа коронавирус нашли у 2 280 203 человек, а умерли 53 632 заболевших.

В США всего заболели 38 390 467 человек, а умерли 633 609 инфицированных, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса. По его данным, в РФ общее число заболевших составляет 6 747 681 человек, а умерли 176 904 инфицированных.

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Автор: Екатерина Присяжнюк