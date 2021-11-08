Он закрыл женщину в доме, а медики нашли ее уже в критическом состоянии.

В Миргородском районе Полтавщины мужчина не подпустил врачей к женщине в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Об опасности для жизни 53-летней жительницы села Слободка в полицию сообщил ее родственник. По словам заявителя, 66-летний бывший муж не впускает в дом работников скорой медицинской помощи, нарушая право больной на получение квалифицированной помощи в медицинском учреждении.

"На сообщение немедленно отреагировал полицейский офицер территориальной общины Анатолий Веремчук. На месте выяснилось, что мужчины нет дома, а двери дома закрыты. Чтобы предоставить возможность медикам и родственнику больной попасть в помещение, капитан полиции сорвал навесной замок", - говорят правоохранители.

Истощенную болезнью владелицу дома нашли в одной из комнат. Женщина была в сознании, однако в критическом состоянии. После осмотра и неотложных манипуляций для стабилизации ее состояния полицейский и медработники перенесли больную в машину "скорой".

"Женщину с острой пневмонией и подозрением на инфицирование COVID-19 госпитализировали в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения. Сейчас ее здоровьем занимаются врачи", - сообщили в полиции.

По словам Веремчука, в ближайшее время действиям бывшего мужа предоставят правовую оценку, сейчас офицер общины собирает необходимые материалы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области ночью группа неизвестных напала на бригаду "скорой", ожидавшей вызова. Серьезно пострадали водитель и одна из медсестер.

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Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, обнаружили 13 068 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 790 детей и 145 медработников. Умерли 473 человека, а 8 200 - выздоровели. Госпитализированы с подозрением или подтвержденным COVID-19 3 532 человека.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова