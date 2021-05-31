По состоянию на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 610 тысяч 168 человек.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 привиты 6 тыс. 168 человек, из них первую дозу получили 5 тыс. 828 человек полностью иммунизированы - 340 человек.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

Указывается, что в течение суток работали 60 мобильные бригады, 120 пунктов прививки.

«С начала прививочной кампании привиты 1 млн 021 тыс. 806 человек, из них получили одну дозу - 1 млн 021 тыс. 804 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 125 тыс. 777 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 млн 147 тыс. 581 прививку», - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраинская вакцина против COVID-19: анонсированы первые результаты разработокПо состоянию на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались уже 610 тыс. 168 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания с вакцинации началась в Украине 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

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Автор: Константин Гончаров