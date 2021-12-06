В КГГА сообщили, какие запреты будут действовать в столице с завтрашнего дня.

Киев со вторника, 7 декабря, переходит в желтую зону карантина, введенного для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Киевская городская госадминистрация сообщила, какие запреты будут действовать в столице в общественном транспорте и в торгово-развлекательных центрах.

В КГГА отметили, что по-прежнему свободно передвигаться по столице смогут люди, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 и имеющие соответствующий сертификат.

С 00: 00 7 декабря дополнительно в городе Киеве запрещено:

- пассажирам, кроме лиц, которые не достигли 18 лет, пользоваться услугами общественного транспорта (автомобильным, электрическим, в том числе метрополитеном) без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы двудозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

- посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Читайте такжеС 6 декабря в Украине вступят в силу новые правила карантина: какие изменения предусмотреныКонтроль за соблюдением соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий должны обеспечить районные в городе Киеве государственные администрации, ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве, ГУ Национальной полиции в городе Киеве, Управления патрульной полиции в столице Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, КП "Муниципальная охрана".

Напомним, Киев перешел в "красную" зону карантина с 1 ноября.

Коронавирус в Киеве по состоянию на 6 декабря нашли у 306 012 человек, выздоровели 268 585 инфицированных, а умерли 7 705 заболевших.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виктория Токарева