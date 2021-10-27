В состав групп вошли специалисты МВД, Минздрава, Минрегиона и Госпродпотребслужбы.

Мониторинговые группы, которые будут проверять ситуацию на местах по реагированию на текущие проблемы и вызовы, связанные с пандемией COVID-19, возобновят работу уже с 1 ноября.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует его пресс-служба.

"Усиление мер эпидемической безопасности и ускорение темпов вакцинации в регионах — первоочередные задачи в борьбе с пандемией. На прошлом заседании комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение возобновить работу группы, которая будет мониторить ситуацию на местах по оперативному решению проблемных вопросов касательно COVID-19. Уже первого ноября представители группы будут работать в регионах — параллельно на востоке, юге, западе и севере. Контроль будут осуществлять по двум основным направлениям — состояние медицинской сферы в регионе, организация и выполнение противоэпидемических мероприятий. Мы имеем прошлогодний опыт такой работы, поэтому сейчас она должна быть еще более эффективной", — подчеркнул он.

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В состав групп вошли специалисты Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Минрегиона и Госпродпотребслужбы.

Как сообщал УНИАН, сегодня комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о переходе в "красную зону" Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко