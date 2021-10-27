Пациентов переводили в другое отделение больницы с вечера вторника до 4 утра среды.

В Одессе в отделении областного Центра социально значимых болезней – одного из опорных учреждений региона для больных COVID-19 – вчера закончился кислород из-за нарушения его поставок двумя предприятиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель центра Светлана Есипенко.

По ее словам, 26 октября в центре сложилась внештатная ситуация, потому что на протяжении последних шести недель начались сбои с поставками кислорода. Поэтому пациентов переключали на баллонный кислород, что "не очень правильно в тактике лечения больных", подключенных к аппаратам ИВЛ.

Как пояснила Есипенко, предприятия "Криогенсервис" и "Криопром", с которыми заключены соответствующие договора, не выполняют свои обязательства.

"Это как раз те поставщики, которые обеспечивали работу цилиндра на Михновского, 50 (из расположенного здесь отделения эвакуировали больных – УНИАН). В отделении находились 43 пациента, из которых 13 – на ИВЛ…", - рассказала Есипенко.

По ее словам, больных эвакуировали примерно с 19:00 вторника до 04:00 среды, 27 октября. В эвакуации, которая проводилась в другое отделение центра (на улицу Ядова), были задействованы все анестезиологи указанного медучреждения, спецавтомобили Медицины катастроф и так далее.

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Как отметила руководитель, о проблемах с кислородом были заблаговременно проинформированы чиновники профильного департамента ОГА. В частности, было известно, что кислорода хватит только до 16:00, а позже стало понятно, что поставщик его не привезет. Поэтому было принято решение о перевозке пациентов, которых до последней минуты сопровождала заведующая реанимацией и 10 анестезиологов.

Также ночью был в оперативном порядке решен вопрос с генератором, который быстро установили в отделении на Ядова: специалисты сомневались, выдержит ли дополнительную нагрузку электропроводка.

По словам Есипенко, в ковид-отделении центра на Ядова – 210 койко-мест, а, по состоянию на утро 27 октября в нем находятся 217 пациентов.

Отделение на Ядова кислородом обеспечивает другой поставщик, а подразделения на Михновского не будут задействовать, пока не получат соответствующих гарантий от вышеназванных компаний-поставщиков.

По данным Есипенко, в отделении на Ядова есть централизованный кислород, запасов должно хватить до начала ноября.

В отделение на улицу Ядова пациентов транспортировали с аппаратами ИВЛ и другим ценным оборудованием. Как утверждают чиновники, никто из эвакуированных не умер, их состояние не ухудшилось.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Одессе в одном из отделений для ковид-пациентов областного Центра социально значимых болезней закончился кислород, десятки пациентов пришлось эвакуировать.

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Автор: Лариса Козовая