Ранее была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями.

Министерство здравоохранения в январе планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы прививки от COVID с учетом подходов Европейского Союза.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом шла речь во время селекторного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Ляшко напомнил, что в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями.

"Кроме того, в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза", — отметил министр.

Напомним, как сообщали в Минздраве, более 46 % взрослого населения Украины сделали как минимум одну прививку против COVID-19. Более 41% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко заявил, что для того, чтобы начать прививка бустерной дозой вакцины от COVID-19, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко