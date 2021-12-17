Всего в Украине уже сделано 27 004 683 COVID-прививки.

В Украине за минувшие сутки 16 декабря 14 человек получили бустерную (третью) прививку от коронавируса.

Как сообщили в Минздрав, в общем вчера 132 991 украинца было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу ввели 43 939 человекам, полностью иммунизировано 89 038 людей.

Больше всего прививок в течение суток сделали препаратом от Pfizer (62 028), на втором месте – CoronaVac (44 318), на третьем и четвертом – Moderna (14 979) и AstraZeneca (11 666).

Читайте также"Омикрон" в Украине может вспыхнуть через три недели - врач

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 269 057 человек, из них введена первая доза 14 269 055 людям, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 735 628 человек.

Всего сделано 27 004 683 прививки.

В Минздраве добавили, что 46,1% взрослого населения Украины сделали по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко заявил, что для того, чтобы начать вакцинацию бустерной дозой от COVID-19, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко