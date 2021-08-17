По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте более 60 лет.

Более 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - это люди старше 60 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, как отметили в Минздраве, по состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте более 60 лет.

"Причем чем старше человек, тем выше этот риск. Так доля людей в возрасте 60-69 лет среди умерших составляет 29% (15 533 человек), а людей в возрасте от 70 лет– 52% (28 033)", - говорится в сообщении.

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В Минздраве отмечают, что единственным способом защитить себя от тяжелого течения и смерти от COVID-19 является вакцинация.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

За прошедшие сутки еще более 123 тысяч человек в Украине были привиты против коронавирусной инфекции. С начала вакцинальной кампании привито 4 млн 793 тыс. 100 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 791 тыс. 305. Всего проведено 7 млн 584 тыс. 403 прививки.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Леся Лещенко