За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

В Украине за сутки обнаружили 890 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 81 ребенок и 10 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграмм канале. В частности, за сутки госпитализированы 379 человек; зафиксировано 27 летальных случаев; выздоровели 433 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 47 429 (в частности методом ПЦР – 21 347, методом ИФА – 7655); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 18 427.

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За все время пандемии в Украине

заболелии – 2 267 219;

выздоровели - 2 197 508 человек;

летальных исходов - 53 296;

проведено ПЦР-тестирований - 11 699 182.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 127 случаев;

Винницкая область - 7 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 49 случаев;

Донецкая область - 16 случаев;

Житомирская область - 12 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 74 случая;

Ивано-Франковская область - 24 случая;

Киевская область - 48 случаев;

Кировоградская область - 1 случай;

Луганская область - 68 случаев;

Львовская область - 49 случаев;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 111 случаев;

Полтавская область - 10 случаев;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 28 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 86 случаев;

Херсонская область - 12 случаев;

Хмельницкая область - 43 случая;

Черкасская область - 13 случаев;

Черновицкая область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

COVID-вакцинация в Украине

За прошедшие сутки еще более 123 тысяч человек в Украине были привиты против коронавирусной инфекции.

"123 637 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 16 августа 2021 года. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью иммунизированные - 53 232 человека", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в социальной сети Facebook.

Так, в течение суток работали 804 мобильные бригады, 2 тыс. 755 пунктов прививки и 324 центра вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 4 млн 793 тыс. 100 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 791 тыс. 305. Всего проведено 7 млн 584 тыс. 403 прививки.

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Авторы: Ирина Погорелая, Виталий Саенко