Министр напомнил, что 93% госпитализированных с коронавирусной болезнью не имели вакцинации.

В Министерстве здравоохранения в очередной раз призвали людей вакцинироваться, поскольку мест с кислородом в больницах все меньше.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим призывом к гражданам в очередной раз обратился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что 93% госпитализированных с коронавирусной болезнью не имели вакцинации. А почти все, у кого тяжелое течение болезни, кто в реанимации, также не имеют вакцины.

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По словам Ляшко, лекарств от этой болезни нет и спасает только вакцинация.

"Благодаря вакцинации каждый час мы спасаем 10 жизней. И среди этих спасенных можете быть вы, ваши родители, родные, друзья. Вакцинируйтесь сами и убедите это сделать своих родных и близких", - призвал министр.

Он сообщил, что в связи с ростом количества больных в течение последней календарной недели для лечения COVID-19 выделено еще 857 коек в 5 больницах. А на прошлой неделе было добавлено почти 5 тысяч. Всего в Украине выделено 70 тыс. 127 коек с кислородом. 69% из них уже заняты. В 48 больницах места с кислородом уже заняты на 100%, а в 233 – более чем на 75%. Еще 55% - без критической нагрузки по кислороду.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который предусматривает выделение дополнительных 800 млн грн на проектирование и установка кислородных станций.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Дмитрий Хилюк