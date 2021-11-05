За соответствующий законопроект проголосовали 336 народных депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который предусматривает выделение дополнительных 800 млн грн на проектирование и установку кислородных станций.

За соответствующий законопроект №5460 проголосовали 336 народных депутатов, говорится на сайте парламента.

Законом увеличены на 800 млн грн доходы общего фонда государственного бюджета по коду бюджетной классификации 14070000 "Налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров".

"Законом также увеличен на 800 млн грн объем бюджетных назначений Министерства здравоохранения Украины по общему фонду государственного бюджета, что предусматривает расходы развития по двум новым бюджетным программам: "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" в объеме 650 млн грн; "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций" в объеме 150 млн грн", - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 3 ноября, в Украине обнаружили рекордные 27377 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников. За сутки было госпитализировано 5472 человека; зафиксировано 699 летальных случаев; выздоровели 12464 человека.

Прививки от COVID-19 в воскресенье получили почти 300 тыс. человек. В частности, 299272 человека вакцинированы от COVID-19, одну дозу получили 212968 лиц, полностью иммунизированы - 86304.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Шварц